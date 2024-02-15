Милонов предложил грамотное использование ИИ в дейтинг-приложениях

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«Очень велико искушение получить большое количество пользователей, премиум-аккаунтов и всевозможных платных «бустов» за счёт самых обыкновенных проституток! Таких женщин из приложения его администрация должна безжалостно удалять — и будет неплохо, если для этого программисты задействуют свой хваленый искусственный интеллект», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
«Прошу оценить предложение о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на посещение специализированных алкогольных магазинов несовершеннолетними гражданами, создания в общих продуктовых магазинах отдельных закрытых алкогольных секций, недоступных вниманию лиц в возрасте до 18 лет», — приводит RT текст обращения депутата на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Ранее Виталий Милонов предложил запретить авиакомпаниям разделять пожилых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов.
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