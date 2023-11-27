Путин подписал закон о повышении госпошлин за выдачу загранпаспорта

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлин за получение биометрического заграничного паспорта с пяти до шести тысяч рублей. Эти изменения планируется ввести в действие с 1 июля 2024 года, указано в опубликованном на правовом портале документе.
Согласно закону, подписанному Путиным, с 1 июля 2024 года госпошлина за получение биометрического паспорта вырастет до шести тысяч рублей, а для детей до 14 лет — с 2,5 до трех тысяч рублей.
Этот закон также предусматривает увеличение других государственных пошлин. Например, пошлина за выдачу документа беженцу или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление визы для въезда или выезда из РФ — с тысячи до 1200 рублей, за выдачу визы для многократного пересечения границы — с 1600 до 1920 рублей.
Плата за выдачу приглашения на въезд в РФ увеличится с 800 до 960 рублей, за получение ВНЖ — с пяти до шести тысяч рублей.
Читайте также:
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год
Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов
Этот закон также предусматривает увеличение других государственных пошлин. Например, пошлина за выдачу документа беженцу или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление визы для въезда или выезда из РФ — с тысячи до 1200 рублей, за выдачу визы для многократного пересечения границы — с 1600 до 1920 рублей.
Читайте также:
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год
Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов
Артем Кузьмин