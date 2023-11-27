Владимир Путин поручил учредить стипендию в 75 тысяч рублей для аспирантов

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил учредить стипендию в размере 75 тысяч рублей для аспирантов, которые проводят исследования в целях реализации научно-технологического развития России. Соответствующий акт опубликовали сегодня, 27 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.