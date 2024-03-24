Путин подписал закон, обязывающий образовательные учреждения вывешивать флаг РФ

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать российский флаг. Соответсвующий документ опубликован на сайте официального опубликования.
Ранее сообщалось, что Госдума обязала все детские сады и вузы поднимать российский флаг. Если же образовательная организация не обладает собственным зданием, а арендует помещение в многоквартирном доме, в таком случае она должна будет держать флаг на своих арендованных площадях.
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