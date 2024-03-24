Муфтий Гайнутдин наградит спасшего людей в «Крокусе» 15-летнего Ислама Халилова

Фото: сайт Кремля
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде мусульманской организации 15-летнего Ислама Халилова, спасшего из здания «Крокус сити холла» более 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Муфтий Равиль Гайнутдин передал личное приглашение отцу и сыну Халиловым. Подростка наградят медалью мусульман РФ «За заслуги» за проявленную смелость и спасение людей во время теракта.
Ислам Халилов, который уже около года подрабатывает в гардеробе концертного зала, в течение 30 минут рисковал жизнью, чтобы помочь людям, направлявшимся в «Крокус Экспо».
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ислам Халилов, который уже около года подрабатывает в гардеробе концертного зала, в течение 30 минут рисковал жизнью, чтобы помочь людям, направлявшимся в «Крокус Экспо».
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Екатерина Коршунова