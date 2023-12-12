В Москве частично возобновили регистрацию авто и выдачу прав

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В Москве частично возобновили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав. Об этом столичная Госавтоинспекция написала в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД произошёл технический сбой в работе информресурсов. Регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений приостановлена на время. Это уже не первый сбой за последнее время. В октябре из-за крупного сбоя зависла система регистрации транспорта.
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