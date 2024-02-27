Путин поздравил с праздником ветеранов и военнослужащих Сил специальных операций

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций. Он поблагодарил как личный состав, так и ветеранов за мужество, за добросовестную службу и верность. Соответствующее обращение уже опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что создание Сил специальных операций продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.
«Особые слова благодарности воинам-участникам специальной военной операции. На самых опасных участках, на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках вы с честью выполняет поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно», — подчеркнул Путин.
Владимир Путин пообещал и дальше повышать эффективность Сил специальных операций, укреплять их.
День сил специальных операций отмечается в России ежегодно 27 февраля. Праздник учреждён указом президента России Владимира Путина в 2015 году.
Силы специальных операций Вооруженных сил России – это специально обученная армейская группировка, предназначенная для выполнения сложнейших задач для защиты интересов России. Формирование ССО в стране началось в 2009 году в рамках масштабной реформы российской армии.
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