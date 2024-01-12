Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских прокуроров с их профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.
Президент отметил, что на протяжении более чем трехвековой истории прокуроры убедительно подтвердили свою весомую роль в служении закону и Отечеству. Он пожелал им благополучия, здоровья и успехов в труде.
Прокурорам нужно усилить борьбу с коррупцией и нецелевым расходованием бюджета, уделять особое внимание контролю за соблюдением закона в сфере экономики, заявил президент. Путин также обратил внимание на обеспечение законности в ходе предстоящих президентских выборов в России, а в числе ключевых задач прокуратуры выделил обеспечение интересов страны в сфере обороны и содействие в достижении целей специальной военной операции.
В России день работника прокуратуры отмечается 12 января.
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«За каждым вашим решением, представлением или протестом, предостережением или проверочным материалом восстановлены права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости.И в этом году наши граждане ждут от вас той же активной работы», — подчеркнул российский лидер.
В России день работника прокуратуры отмечается 12 января.
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Артем Путинцев