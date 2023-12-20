Путин поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником

Фото: официальный сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поздравил работников органов безопасности РФ с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря. Видеообращение российского лидера уже выложено на сайте Кремля.
«Этот праздник символ уважения нашего народа, всего нашего общества, к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны», — отметил президент России.
Глава государства указал, что за 2023 года сотрудники органов безопасности сделали многое для контрразведывательного обеспечения спецоперации и для безопасности мирного населения в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.
20 декабря все защитники национальной безопасности принимают поздравления с профессиональным праздником. В честь сотрудников ведомства проводятся концерты, торжественные собрания. Лучшим представителям профессии вручаются награды, медали, благодарственные письма, присваиваются специальные звания.
Традиционно в День ФСБ России проводится торжественный вечер в Кремле. Сотрудников спецслужб поздравляют культурные деятели, творческие коллективы, представители власти. Также на праздничной церемонии присутствует президент России.
В день торжества принято чтить погибших за Родину бойцов и поздравлять ветеранов ФСБ.
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