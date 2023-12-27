Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Профессиональный праздник отечественных спасателей отмечается 27 декабря. Соответствующее видеообращение главы государства уже опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что спасатели действуют грамотно и слаженно даже в самых трудных условиях. Он от всей души поблагодарил личный состав МЧС за профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач.
Владимир Путин особенно отметил труд спасателей в минувшем году во время паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и Юге России, а также при эвакуации людей с Ближнего Востока и доставке туда гуманитарной помощи.
Также президент РФ подчеркнул, что в поле внимания российских спасателей «должны находиться вопросы профилактики, предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечения безопасности школ, вузов, больниц, других социальных учреждений, а также мест массового пребывания граждан».
По данным МЧС РФ, за этот год сотрудники ведомства спасли около 50 тыс. и эвакуировали более 215 тыс. человек, а также ликвидировали более 280 чрезвычайных ситуаций.
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Владимир Путин особенно отметил труд спасателей в минувшем году во время паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и Юге России, а также при эвакуации людей с Ближнего Востока и доставке туда гуманитарной помощи.
По данным МЧС РФ, за этот год сотрудники ведомства спасли около 50 тыс. и эвакуировали более 215 тыс. человек, а также ликвидировали более 280 чрезвычайных ситуаций.
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