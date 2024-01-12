Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента в 2024 году

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Президент РФ Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на обеспечение законности на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет РИА Новости.
«Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента РФ», — цитирует агентство слова Путина.
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