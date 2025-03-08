Путин поздравил женщин с 8 Марта

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Соответствующее видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что в РФ традиционно особое и искреннее отношение к этому празднику. По словам главы российского государства, женщины действительно успевают все, начиная с заботы о детях, заканчивая сохранением красоты и очарования.
Путин пожелал российским женщинам успехов, здоровья, счастья и благополучия.
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«Дорогие женщины, мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы беретесь за любое дело», — подчеркнул российский лидер.
Путин пожелал российским женщинам успехов, здоровья, счастья и благополучия.
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Екатерина Коршунова