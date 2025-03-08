Путин поздравил женщин с 8 Марта

Бывший глава маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и экс-топ-менеджер «Газпром энерго» Алексей Митюшов вывели около 150 миллиардов рублей из «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Такая информация значится в иске Генпрокуратуры РФ против этих мужчин, передает «Интерфакс».