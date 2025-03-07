Поликарпов день 8 марта: почему нельзя носить грязную одежду и убивать пауков, народные приметы

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Народный праздник Поликарпов день отмечается ежегодно 8 марта (или 7 марта в високосный год). В 2025 году дата выпадает на субботу. В этот день православные вспоминают священномученика Поликарпа Смирнского, ученика апостола Иоанна Богослова. О значении праздника, его традициях и поверьях расскажет «Радио 1».
История праздника: кто такой святой Поликарп
Поликарп родился во второй половине I века. Он был воспитан христианкой Каллистой, а после её смерти раздал имущество нуждающимся и посвятил свою жизнь служению Богу. Со временем Поликарп стал епископом Смирны и активно боролся с гностицизмом, отстаивая традиционное христианское учение.
Ученики Поликарпа распространяли его идеи далеко за пределами Малой Азии, включая Галлию и Италию. До наших дней сохранилось его сочинение «Послание к филиппийцам».
Поликарп также участвовал в богословских спорах, в том числе с римским папой Аникитом, обсуждая дату празднования Пасхи.
В возрасте 86 лет епископ был арестован. Отказавшись отречься от веры, он принял мученическую смерть — его казнили сожжением. Подробности его последних дней описаны в «Окружном послании Смирнской церкви».
Традиции Поликарпова дня 8 марта
В народном календаре этот день называли «Кислые девки». Считалось, что если девушка не успела обручиться до 8 марта, то её свадьба откладывалась как минимум до лета, а иногда и на более долгий срок. Это объяснялось тем, что в период Великого поста венчания не проводились. В итоге такие незамужние девушки считались «скисшими».
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Существовали и обряды на замужество:
- девушки выходили на улицу, кружились на правой пятке и обращались к молодому месяцу с просьбой о женихах: «Молодой месяц, увивай вокруг меня женихов, как я увиваюсь вокруг тебя»;
- незамужние девушки подметали пол, выметая мусор за порог, и говорили: «Гоню в дом молодцов».
Приметы на погоду 8 марта
Наши предки верили, что природа подсказывает, какой будет погода в ближайшие недели и даже на Пасху. Вот основные народные приметы Поликарпова дня:
- сорока прячется под крышу — к метели;
- крупные хлопья снега — Пасха будет морозной;
- сороки подлетают к домам — впереди холодные дни;
- лошади ложатся на землю — надвигается вьюга;
- сороки летают в поле или лесу — скоро потеплеет;
- гнёзда птиц на солнечной стороне — лето будет прохладным;
- дятел стучит — весна задержится;
- синицы поют — к теплу, а зяблики кричат — к морозу.
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Что можно делать 8 марта
- Проводить время в компании мужчин. Считалось, что это поможет незамужним девушкам найти пару до конца года, а замужним женщинам — защититься от сплетен;
- настраиваться на позитив. В народе верили: чтобы избежать плохих вестей, нужно начинать день с хороших мыслей;
- заметать сор в дом. Этот ритуал привлекал женихов в дом незамужней женщины.
Что нельзя делать 8 марта
- Неуважительно говорить с женщинами. Мужчин, которые грубили, ждали финансовые потери;
- отцам запрещалось ругаться с дочерьми. Считалось, что это может разозлить нечистую силу;
- нельзя носить рваную и грязную одежду — это к болезням;
- запрещалось убирать паутину в доме. Согласно поверью, она приносила счастье, поэтому её не трогали до Пасхи;
- не рекомендуется оставаться в одиночестве. Это могло продлить ожидание свадьбы;
- девушки убирали нарядную одежду в сундуки. Говорили: «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды»;
- не стоит убивать пауков. Это считалось плохой приметой, предвещавшей несчастье для всей семьи.
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Дайана Хусинова