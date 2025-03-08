Флорист назвала самые популярные цветы к 8 марта

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Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы, подснежники и мимозы остаются самыми популярными цветами к 8 марта. Об этом заявила президент ассоциации флористов Валентина Сафронова. По ее словам, все они подорожают к празднику минимум на 20%.
«Крокусы и подснежники продают в горшках, флористы могут сделать из них даже мини-садики. А после того, как эти цветы отцветут, их можно посадить у себя на даче или около дома. Конечно, в этом году повторно они уже не зацветут, но на следующий год вполне могут расти в саду», — поделилась эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Сафронова также указала, что в первую очередь нужно учитывать индивидуальные предпочтения второй половинки. В комментарии для RT флорист подчеркнула, что важна и финансовая составляющая.
«И, естественно, все зависит от собственного кошелька. Потому что стоимость цветов выросла за этот год на 20%. Поэтому все самые замечательные и самые нежные цветы все равно кусаются», — отметила она.Читайте также:
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