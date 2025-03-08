Флорист назвала самые популярные цветы к 8 марта

Народный праздник Поликарпов день отмечается ежегодно 8 марта (или 7 марта в високосный год). В 2025 году дата выпадает на субботу. В этот день православные вспоминают священномученика Поликарпа Смирнского, ученика апостола Иоанна Богослова. О значении праздника, его традициях и поверьях расскажет «Радио 1».