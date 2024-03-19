Путин предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС 8 мая в Москве

Фото: сайт Кремля
Юбилейный, десятый саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут в Москве. С этим предложением выступил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, пишет ТАСС.
Президент поделился мнением, что мероприятие откроет новое десятилетие тесной и плодотворной общей работы по углублению интеграции внутри «пятерки» стран, которые участвуют в ЕАЭС.
Ранее Владимир Путин сообщал о пользе сотрудничества ЕАЭС и КНР. Он отметил, что проект «Один пояс — один путь» помог привлечь порядка 24 миллиардов долларов инвестиций.
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«Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех действующих членов коллегии, судей и особенно председателя коллегии Михаила Владимировича Мясниковича за весомый вклад в развитие Евразийского экономического союза», — поблагодарил Путин всех собравшихся.
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Мария Федоровцева