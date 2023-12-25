Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Евразийский экономический союз — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и геополитической повестки. Об этом Пашинян сообщил в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 декабря отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. Пашинян примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 26 декабря поучаствует в неформальной встрече глав СНГ.
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Екатерина Коршунова