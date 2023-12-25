Путин назвал долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе объявил, что доля национальных валют в торговле внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превысила 90 процентов. Эта информация была опубликована на сайте Кремля.
25 декабря в Санкт-Петербурге страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.
Читайте также:
«Большая честь»: Командир батальона, освободившего Марьинку, рассказал о звонке Путина
Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки
Путин подписал закон, позволяющий скорой оказывать помощь без согласия пациента
Артем Кузьмин