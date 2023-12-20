Путин примет участие в церемонии открытия трассы М-12 «Восток» до Казани

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 21 декабря в режиме видео-конференц-связи примет участие в церемонии открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Напомним, в сентябре этого года Путин дал старт движению на участке трассы М-12 от Москвы до Арзамаса. С прошлого года по 107 километру идет движение транспорта. Глава российского государства дал разрешение на запуск движения по оставшимся 308 километрам.
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