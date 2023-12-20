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Онлайн-голосование на выборах президента РФ в 2024 году пройдет в 29 регионах. Данные следуют из решения ЦИК РФ.
Отмечается, что электронное голосование пройдет в том числе и в Москве, Севастополе и Республике Крым.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах наряду с традиционным предлагается провести в 29 регионах. Памфилова отметила, что впервые дистанционное электронное голосование состоится лишь в одном субъекте — в Вологодской области.
Напомним, выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году.
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Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах наряду с традиционным предлагается провести в 29 регионах. Памфилова отметила, что впервые дистанционное электронное голосование состоится лишь в одном субъекте — в Вологодской области.
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Екатерина Коршунова