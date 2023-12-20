«Движение первых»: с Путиным мы выбираем будущее и определяем своё «завтра»

Фото: сайт Кремля
После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
«Я хочу определить то самое “завтра” для своих близких, детей, внуков, для своей страны. Я хочу, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. И когда мы выбираем Путина, мы выбираем будущее и определяем своё завтра», — сказал он.
Врачи поддержали выдвижение Путина в кандидаты на должность президента России
По его словам, действующий президент смог изменить страну в лучшую сторону после громкого развала.
«Я из тех, кто застал 90-е, застал развал Советского Союза, и я не хочу такого для своих детей. Они не знают, что это такое и я не хочу, чтобы когда-нибудь вообще узнали. Такое возможно только с надёжным и сильным лидером, которым является наш действующий президент. С 2000 года наша страна изменилась в лучшую сторону, и это говорит о надёжности выбранного им курса», — заключил Орлов.Напомним, инициативную группу по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России вошли представители разных сторон общества: врачи, учителя, промышленники, аграрии и бизнесмены и так далее. Участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента. Они отметили, что поддержка Владимира Путина – акт защиты Родины, независимости страны, поддержка на передовой.
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