«Движение первых»: с Путиным мы выбираем будущее и определяем своё «завтра»

Самый главный этап подготовки к Новому году – выбор праздничного меню. Во многом оно зависит от символа наступающего года. О том, какие продукты не стоит ставить на новогодний стол, в эфире «Радио 1» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.