Путин присвоил космонавту Сергею Корсакову звание Героя России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Корсакову Сергею Владимировичу», — сказано в документе.
Читайте также:
Российский космонавт Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в космосе
Глава «Роскосмоса» Борисов: Появлению SpaceX в РФ поможет рынок, а не «пендель»
Путин назначил космонавта Крикалёва своим специальным представителем по космосу