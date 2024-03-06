Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей

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В ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в формате видеоконференции, президент России Владимир Путин предложил идею разделения грузовых и пассажирских потоков на железнодорожном сообщении в южном направлении.
«Сегодня прошу выделить предложения по увеличению пропускной способности Азовского и Черного морей. Также предлагаю обсудить возможность разделения грузовых и пассажирских потоков на южном направлении», — цитирует Путина РИА Новости.Кроме того, российских лидер предложил обновить городской общественный транспорт в Сочи. По его мнению, обновление должно проходить на основе отечественной техники с учетом передовых экологических стандартов.
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Артем Кузьмин