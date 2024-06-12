Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что по 31 декабря 2030 года продлевается норма, позволяющая предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки. В 2023 году было предоставлено порядка 190 тысяч таких выплат.
Примечательно, что данный закон разработан в рамках реализации послания президента Федеральному собранию.
Ранее эксперты РИА Новости сообщили, что присоединиться к программе долгосрочных сбережений можно, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом.
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Примечательно, что данный закон разработан в рамках реализации послания президента Федеральному собранию.
Ранее эксперты РИА Новости сообщили, что присоединиться к программе долгосрочных сбережений можно, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом.
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Екатерина Коршунова