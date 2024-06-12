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Путин продлил на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

12 июня 2024, 15:01
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что по 31 декабря 2030 года продлевается норма, позволяющая предоставлять гражданам России при рождении третьего или последующих детей выплату в размере 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотеки. В 2023 году было предоставлено порядка 190 тысяч таких выплат.

Примечательно, что данный закон разработан в рамках реализации послания президента Федеральному собранию.



Ранее эксперты РИА Новости сообщили, что присоединиться к программе долгосрочных сбережений можно, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом.

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Врач чудом прожил 19 лет с глиобластомой, убившей Заворотнюк и Фриске
12 июня 2024, 14:34

Фото: iStock/SeventyFour

Французский нейропсихиатр Давид Серван-Шрейбер прожил 19 лет с глиобластомой, тяжелым заболеванием головного мозга, которое стало причиной смерти таких известных личностей, как Анастасия Заворотнюк и Жанна Фриске.
В 2007 году доктор Серван-Шрейбер оказался в госпитале из-за заболевания мозга. Он столкнулся с диагнозом «глиобластома», что обычно означает быструю смерть. Однако он не сдался. Пройдя через операции и химиотерапию, Серван-Шрейбер решил взять свое здоровье в свои руки.

Он углубился в изучение онкологии, осознав, что у каждого из нас может быть рак, подавленный телом. Изменив образ жизни и диету, он начал посещать тренажерный зал и практиковать духовные практики. В течение 10 лет он успешно преодолевал рецидивы, путешествовал и писал книги о своем опыте борьбы с онкологией.

Однако в 2010 году болезнь вернулась, возможно, из-за нарушения собственных правил. В итоге, он ушел из жизни 24 июня 2011 года, прожив на 19 лет дольше, чем ожидалось.

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#рак
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Легенда о «Вагнере»: становление ЧВК, связь с Пригожиным, смерть
12 июня 2024, 12:36

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

11 июня текущего года Дмитрию «Вагнеру» Уткину должно было исполниться 54 года. Он погиб 23 августа 2023 года вместе с Евгением Пригожиным в авиакатастрофе. Уткин стал единственным человеком в России, который получил шесть орденов Мужества.
Что известно о жизни Уткина, его боевом опыте и становлении ЧВК «Вагнер», рассказывает редакция «Радио 1».

Молодость Уткина, которого позже весь мир узнает как «Вагнера»


Уткин служил в мотострелковом полку Группы советских войск в Германии. Вернувшись в Россию, он поступил в Ленинградское высшее общевойсковое командное училище (ЛЕНПЕХ). Там он был старшиной 8-й роты 4-го батальона. Выпустился он лейтенантом в 1994 году. Далее начался его боевой путь в подразделениях специального назначения.

Боевой путь


Уткин участвовал во всех вооружённых конфликтах с участием России. Он был командиром разведывательной группы в 876-й отдельной роте специального назначения ГРУ России. Позже, став капитаном, назначен командиром 584-й отдельной роты специального назначения ГРУ России. Получив звание подполковника, стал командиром 700-го отдельного отряда специального назначения во 2-й бригаде спецназа ГРУ России.

В 2013 году Уткин принял решение уволиться из ВС РФ. Он отправился в Сирию в составе ЧВК «Славянский корпус», приняв командование разведывательно-штурмовой ротой. Под его руководством велись бои против террористов «Исламского государства» под населённым пунктом Эс-Сухне. Однако официально Россия послала военный контингент в Сирию только в 2015 году.

Становление ЧВК «Вагнер»


В начале 2014 года Дмитрий Уткин совместно с Евгением Пригожиным организовали «Группу Вагнера». На тот момент численность ЧВК составляла всего 40 человек. За годы своего существования она достигла 50 тысяч бойцов, сообщает Telegram-канал «GREY ZONE».

ЧВК «Вагнер» принимала участие в военных действиях в Сирии, Ливии, Мозамбике, Мали, Украине и в других странах. Уткин лично руководил боевым процессом и несколько раз был ранен. За 10 лет он стал человеком с самым большим боевым опытом на тот момент.

20 мая 2023 года стало известно о полном освобождении Артёмовска (Бахмута – украинское название). Битва за город шла 224 дня и закончилась полным разгромом ВСУ. Значительную роль в освобождении Артёмовска сыграли бойцы ЧВК «Вагнер».

Награды Уткина


За свой длительный боевой путь Уткин был удостоен огромного числа наград не только России, но и других государств, где он прославил силу русского оружия.

Государственные награды: звание «Герой России», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, шесть орденов Мужества, медаль «За Отвагу», звание «Героя ЛНР».

Награды «Группы Вагнера»: золотой крест «За отвагу и мужество», крест «За кровь и храбрость», три «Чёрных креста», два «Белых креста», медаль «За победу над ИГИЛ».

Награды других стран: «Орден Мужества» – Ливия, две золотые звезды «За военные заслуги» – Центральноафриканская Республика, «Национальный орден Мали» – высшая военная награда в Мали и другие.

Евгений Пригожин об Уткине

«Тот легендарный человек, которого вы называете Дмитрием Уткиным, в этой игре имеет уровень «Бог»!» — говорил глава ЧВК «Вагнер» о своём товарище.

Смерть Уткина и его похороны


23 августа 2023 года весь мир потрясла весть о том, что самолет, на котором летели Пригожин и Уткин, разбился. Позже стало известно, что все пассажиры борта и члены экипажа погибли. Тела Пригожина и его правой руки Дмитрия Уткина опознали.

31 августа Уткина похоронили в Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище в «Пантеоне защитников Отечества», открытом в 2013 году. Там захоронены военные, космонавты, спортсмены и государственные деятели.

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Опознаны тела Пригожина и его заместителя Уткина

В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин
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Россиянам объяснили «лавинообразный» рост изъятия паспортов на границе
Вице-президент РСТ Горин сообщил о росте количества изъятий паспортов на границе
12 июня 2024, 12:33

Фото: iStock/yanik88

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что за последние месяцы количество изъятий паспортов с ошибками на границе увеличилось. Об этом пишет РБК.
По словам Горина, организация фиксирует большое число обращений туристов, которые заметили в загранпаспортах ошибки. Он отметил, что число изыманий документов достигло своего пика в мае и июне этого года.

Руководитель комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов подчеркнул, что ранее туристов с паспортами, в которых присутствуют несоответствия, все равно пропускали через границу, а по возвращении рекомендовали заменить документы.

Ранее представители МВД напомнили россиянам о необходимости проверки данных в заграничных паспортах. В ведомстве обратили внимание на то, что при получении паспортов граждане должны самостоятельно проверить внесенные данные.

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#путешествие
#туризм
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Андрей Воробьёв поздравил сограждан с Днем России: главное богатство Подмосковья — люди
12 июня 2024, 11:00

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех граждан с Днем России. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Губернатор отметил, что Московская область является неотъемлемой частью большой страны. Он подчеркнул, в Подмосковье реализуется множество масштабных проектов: строительство дорог, обновление общественного транспорта, благоустройство территорий и улучшение различных сфер жизни общества.

Воробьёв добавил, что главное богатство региона заключается в людях. Глава Подмосковья также пожелал согражданам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Напомним, ежегодно День России отмечается 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные прямые выборы президента.

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#россия
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Глава «Зова народа» Зайцев: Еговцева похоронят на Луговском кладбище в Лобне
12 июня 2024, 08:43

Фото: iStock/dragana991

Лидер организации Сергей Зайцев заявил, что похороны зампреда движения «Зов народа» состоятся 13 июня в Лобне. Об этом пишет NEWS.ru.
Зайцев отметил, что приглашаются все, кто знал и уважал покойного.

«Все желающие могут в 08:30 совместно с нами посетить божественную литургию и причаститься в Серафимовском храме по адресу: Московская обл. г. Лобня ул.Катюшки, 62а», — цитирует NEWS.ru. лидера движения.

Зайцев рассказал, что сначала похороны Еговцева планировали сделать на его родине в Пермском крае. В результате было принято решение сделать открытое прощание в Московской области, чтобы прийти проститься могли как можно больше людей.

Напомним, 7 июня Антона Еговцева нашли мертвым с множественными ранениями. На него в подъезде напал неизвестный с ножом. Незадолго до убийства Антон Еговцев и его супруга Екатерина обращались в правоохранительные органы с жалобами на сталкера, который дежурил около их дома. Оказалось, что преступник был влюблен в жену Еговцева.

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В России могут по умолчанию заблокировать звонки из-за рубежа
«Известия»: РКН предложил блокировать звонки из-за границы для борьбы со спамом
12 июня 2024, 06:45

Фото: istock / Diy1

Роскомнадзор изучает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию с целью защиты абонентов от мошенничества.
Как пишут «Известия», при помощи инициативы планируется снижения мошеннических звонков из Украины и других стран, которые сейчас многократно растут.

Как рассказали газете в ведомстве, решение по использованию такой меры в случае её введения будет принимать сам абонент: можно будет выбрать, принимать или не принимать входящие звонки из-за рубежа, или ограничиться только приемом звонков с зарубежных номеров из списка контактов.

В пресс-службе РКН добавили, что ведомство ведёт обсуждения с операторами связи о нормативно-правовых аспектах ответственности в области усиления мер безопасности их клиентов.

В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в ГД законопроект, который запретит массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.

Ранее аналитик Фомин предупредил, что аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp. Как сохранить свои данные - в материале «Радио 1».

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#роскомнадзор
#меры
#мошенники
#сотовая связь
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Вкуснее и полезнее магазинного: Пять простых рецептов домашнего мороженого
12 июня 2024, 05:30

Фото: istock / sameer chogale

Мороженое – одна из любимых сладостей детей и взрослых. Чтобы порадовать себя этим лакомством, не обязательно идти в магазин и покупать продукт с непонятными добавками. Редакция «Радио 1» подобрала простые рецепты аппетитного, а главное натурального мороженого. Некоторые из них подойдут людям с ограничениями в питании.
Домашнее мороженое – это простой и безопасный десерт. А еще это:

  • Абсолютная уверенность в натуральном составе;
  • Множество вариаций – из шоколада, молока и сливок для любителей сладостей, а также веганов и аллергиков: без молочных продуктов и сахара;
  • Простор для творчества: можно экспериментировать со вкусами и создавать новые оригинальные сочетания.

Как сделать мороженое дома

Приготовить домашние мороженое можно практически любого вида: пломбир, шоколадное, ягодное или фруктовое.

Пломбир в домашних условиях

Ингредиенты для пломбира:
  • молоко любой жирности, — 160 мл;
  • сахар — 150 г;
  • яичные желтки — 3 шт.;
  • сливки — 500 г;
  • ванильный экстракт — по вкусу.
1. В кастрюлю или сотейник с толстым дном вылить молоко, довести до кипения и сразу выключить огонь.

2. Смешать три желтка, сахар, ванильный экстракт. Смесь растереть, пока она не посветлеет. Тонкой струей вылить горячее молоко в яичную массу. Активно и без перерывов перемешивать венчиком, чтобы желтки не свернулись.

3. В большую миску налить холодной воды и опустить туда кастрюлю. Массу необходимо остудить до комнатной температуры. Периодически нужно мешать и по мере остывания крем загустеет.

4. Сливки взбить до воздушности и пышности, до устойчивых пиков взбивать нет необходимости. Далее через сито к взбитым сливкам нужно добавить остывший крем и замешать лопаткой до однородной консистенции.

5. Затем мороженое нужно вылить в форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в морозильную камеру.

6. Каждые полчаса мороженое необходимо замешивать до однородной консистенции. Так повторить три раза. Готовый пломбир можно есть через 3-4 часа.
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Домашнее клубничное мороженое

Сезон клубники в самом разгаре, предлагаем рецепт мороженого из этой ягоды. Можно использовать другие ягоды и фрукты: малину, ежевику, вишню без и черешню без косточки, абрикосы, персики, сливы, груши и так далее.

Ингредиенты:
  • клубника — 500 г;
  • сгущенка — 200 г (для менее сладкого мороженого можно добавить меньше);
  • сливки 33% — 250 г;
  • ванильный сахар — 1 чайная ложка.
1. Клубнику тщательно вымыть и высушить.

2. Измельчить ягоды до состояния пюре, влить сгущенное молоко и перемешать венчиком.

3. В отдельной миске смешать охлажденные сливки и ванильный сахар. Взбивать миксером до получения пышного крема.

4. Порционно добавить взбитые сливки в клубничное пюре и тщательно перемешивать.

5. Залить мороженое в контейнер и поместить в морозильную камеру на 4-5 часов.

Фото: istock / bhofack2

Фруктовый лед

Один из простых вариантов мороженого в домашних условиях — фруктовый лед. Понадобится три ингредиента:
  • любые фрукты — от 300 г;
  • 50 г сахара;
  • 20 г воды;
1. Сначала готовится сахарный сироп. Варить его нужно его исходя из пропорции: на каждые 300 г фруктов нужно 50 г сахара и 20 мл воды. Сироп довести до слабого кипения на среднем огне, периодически помешивая, чтобы сахар растворился. Дать сиропу остыть.

2. Вымытые и высушенные фрукты (по необходимости очищенные) или ягоды измельчаем в блендере.

3. Добавить сироп и перемешать.

4. Фруктовое пюре разлить по формочкам. Также подойдут пластиковые или бумажные стаканчики. Можно вставить палочки, если не держаться, нужно накрыть стакан пищевой пленкой и проткнуть её.

Чтобы вытащить уже готовое мороженое из формы, нужно погрузить их в емкость с горячей водой на 20 секунд.

Рецепт шоколадного мороженого

Для приготовления шоколадного мороженого нам понадобится:

  • Сливки 33 % — 250 мл;
  • Какао — 30 г;
  • Сгущенное молоко — 100 г;
  • Черный или молочный шоколад — 40 г.
1. Холодные сливки смешать с просеянным какао и взбить миксером до мягких пиков. Сначала нужно взбивать на маленькой скорости и постепенно ее увеличивать

2. Добавить сгущенку и снова перемешать. Шоколад измельчить ножом и добавить в массу.

3. Далее нужно переложить мороженое в контейнер, емкость для заморозки или в миску, накрыв её пищевой пленкой. Поставить в морозилку минимум на 4-5 часов.

Фото: istock / Rimma_Bondarenko


Мороженое из банана без молочных продуктов

Самое простое мороженое делается на основе двух ингредиентов. И главным в нём выступает банан, который даёт текстуру, похожую на молочное мороженое.

1. Фрукт необходимо нарезать на кусочки, устелить тарелку пищевой пленкой и заморозить.

2. На этом этапе открывается простор для фантазии: можно добавить какао (столовая ложка на 12 г банана), клубнику, малину, жимолость и вообще любые ягоды (на 12 г банан около 80 г ягод). Интересным получается вариант с персиком, который также придает мороженому приятную текстуру. Можно также смешать какао с фруктами или ягодами.

3. Замороженный банан необходимо перебить в блендере, после чего добавить желаемый второй ингредиент.
Стала известна допустимая порция мороженого
Стала известна допустимая порция мороженого

Мороженое для диабетиков и аллергиков

Некоторые люди вынуждены «удерживаться» по разным причинам: диета, диабет, непереносимость лактозы или приверженность правильному питанию.

Не обязательно отказываться от любимых сладостей полностью, нужно только выбрать наиболее подходящий рецепт и слегка его модернизировать.

Сахар можно заменить натуральным сахарозаменителем. Людям с непереносимостью лактозы вместо обычного молока можно использовать растительное: соевое или кокосовое.

Приверженцам ПП и сидящим на диетах подойдет вариант из фруктов без добавления сахара и других калорийных добавок.

Приятного аппетита!

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Названа новая уязвимость WhatsApp: как сохранить свои данные
Аналитик Фомин: аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp
12 июня 2024, 04:30

Фото: istock / Claudia Nass

Аферисты облюбовали мессенджер WhatsApp для поиска жертв и придумали новые схемы, чтобы похитить аккаунт. Об этом предупредил руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин в разговоре с «Прайм».
«Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию веб-версии WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам», — отметил эксперт.
Чтобы не стать жертвой аферистов, стоит установить защиту в виде двухшаговой аутентификации, на регулярной основе обновлять приложение и проверять привязанные устройства. Фомин также призвал игнорировать звонки и сообщения с чужих номеров и не сообщать в переписке свои личные данные, которые могут быть использованы против пользователя.

Ранее аналитик Владимир Ульянов раскрыл, как защититься от взлома на «Госуслугах». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенничество
#мессенджеры
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Курбан-Байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника жертвоприношения
12 июня 2024, 00:07

Фото: istock / Scrofula

Курбан-Байрам является одним из главных праздников у мусульман. По-арабски название праздника звучит как «Ид аль-Адха», или праздник жертвоприношения. Курбан-Байрам посвящен завершению хаджа — паломничества в Мекку.
Суть Курбан-Байрама, когда отмечается в 2024 году, традиции этого праздника, расскажем в материале «Радио 1».

Какого числа мусульмане отмечают Курбан-байрам в 2024 году

Курбан-Байрам не имеет постоянной даты и отмечается на 10-й день месяца Зуль-хиджа, спустя 70 дней после праздника Ураза-байрам, символизирующего окончание Рамадана. Отсчет идёт по мусульманскому лунному календарю, поэтому из-за различий с григорианским календарем дата празднования ежегодно сдвигается на 11 дней.

В 2024 году Курбан-байрам выпадает на воскресенье 16 июня. Курбан-байрам обычно отмечают несколько дней. В исламских государствах празднование может проходить 2 недели, в каких-то странах Ид аль-Адха празднуют 5 дней, а в России – 3 дня. Так, в РФ праздник продлиться до среды 19 июня.

В чем суть праздника Курбан-байрам

История праздника Курбан-Байрам связана с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) и отсылает к 37 суре (главе) Корана.

Ибрахим множество лет молился о продолжении рода, и в итоге стал отцом только в 86 лет. Согласно преданию, во сне к нему явился ангел Джабраил с велением от Аллаха принести своего сына в жертву. Несмотря на тяжелые душевные страдания, пророк все же подчинился воле Божьей и отправился в долину Мина с ребенком, не сопротивляясь своей участи.

В ходе жертвоприношения вмешался Аллах, и нож в руках Ибрахима перестал резать. Вместо сына Ибрахиму было разрешено принести в жертву барана. Событие стало символом верности Ибрахима, за что он получил награду и позже у него родился еще один ребенок — сын Исхак.

Отметим, что в Коране не называется имя сына, которого должны были принести в жертву. Однако по традиции мусульман, его имя — Исмаил.

Что принято делать на Курбан-байрам

Подготовка и молитвы

Примерно за 20 дней до Курбан-байрама у мусульман начинается период, когда они не устраивают застолья, перестают стричься и бриться. В этом время большинство верующих готовятся к паломничеству — хаджу в Мекку, который является одним из пяти столпов ислама.

Пост перед Курбан-байрамом не так строг, как перед Рамаданом, но все таки же предполагает серьезные ограничения: полный отказ от пищи и воды от рассвета до заката на протяжение девяти дней. Ночью, невзирая на снятие запретов, стоит избегать излишеств и соблюдать умеренность в еде и напитках.

На девятый день Зуль-хиджа, 15 июня, верующий должен находится на горе Арафат. В день самого Курбан-байрама мусульмане идут в долину Мина, где они символически бросают камни, после чего мусульмане 7 раз совершают обход вокруг Каабы — кубической постройки, которая расположена во дворе Заповедной мечети в Мекке. Если человек не может посетить Мекку, он остается дома и поклоняется там.

В Курбан-байрам важно посетить мечеть для утренней молитвы. После неё необходимо прослушать проповедь, или вагаз, которую проводит имам. Затем происходит праздничный намаз (гает-намаз) — особый молитвенный ритуал, подчеркивающий связь человека с Богом.

В этот день принято посещать дома близких и друзей, дарить подарки и общаться. Согласно традиции, на стол необходимо подавать традиционно мясные блюда, приготовленные из жертвенных животных, и разные сладости.

Фото: istock / RasselOK

Жертвоприношение барана

Далее начинается главная часть Курбан-байрама – жертвоприношение. Жертвенное животное выбирают заблаговременной, за 2-3 дня его содержат в специальном, отделенном от других зверей, чистом месте. В жертву дозволено приносить только баранов, коров или быков, буйволов, коз, овец и верблюдов.

Животное хорошо кормят, иногда его могут украсить магическими амулетами, надеть ожерелья и колокольчик и разукрасить красками ярких цветов.

Треть жертвенного животного полагается беднякам или детским домам, вторая часть положена гостям и родственникам, а третья остается семье.

Смысл Курбан-байрама заключается в демонстрации своей преданности Аллаху. При заклании зверя в душа должна быть чиста, без агрессии. Напротив, к жертве должно быть жалостливое отношение, тогда и Аллах, согласно писанию, смилуется над человеком.

Что значит «Ид мубарак»

После намаза, встретившись с друзьями или товарищами, мусульмане приветствуют друг друга словами: «Благословенного праздника! » («Ид Мубарак! ») или его производное: «Да будет благословенен ваш праздник».

Можно использовать и простое «С праздником Курбан-байрам!».

Как отмечают Курбан-байрам в регионах России

В России праздник Курбан-байрам отмечают в первую очередь в мусульманских регионах, соблюдая все религиозные традиции и обычаи. Там также проводятся общественные праздничные и культурные мероприятия.

Регионы, где распространен ислам, установили на Курбан-байрам официальный выходной. В это время отдыхают жители Дагестана, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. Также выходной действует в Башкирии, Чечне и Татарстане.

Фото: РИА Новости / Мурад Оруджев

Курбан-байрам в Москве и Подмосковье

В крупных городах, таких как Москва, создают специальные места для жертвоприношений, где соблюдаются все санитарные нормы и присутствуют работники Роспотребнадзора.

В связи с празднованием Курбан-байрама в Москве, обычно перекрывают движение транспорта вблизи Московской исторической мечети, Мемориальной мечети и Московской соборной мечети и комплекса мечетей «Инам» и «Ярдям» в Отрадном.

В Подмосковье согласовано 14 мест в 9 муниципалитетах для проведения обряда жертвоприношений на Курбан-байрам:
  • территория фермерского хозяйства «Мехово-Лесное» в Сергиево-Посадском округе;
  • бойня в деревне Захариха по улице Стармосковская, дом № 57 в Раменском городском округе;
  • ферма в деревне Чепелево по улице Центральной, дом № 65 г. о. Чехов;
  • «Мясной двор» за войсковой частью в селе Ям г. о. Домодедово;
  • бойня в деревне Купчинино г. о. Домодедово;
  • животноводческое хозяйство «Койбар» в деревне Бородино в г. о. Мытищи;
  • ферма по улице Садовой, дом № 4, в деревне Старосьяново г. о. Домодедово;
  • деревня Марс, дом № 40 в Рузском городском округе;
  • фермерское хозяйство на станции «Столбовая» по улице Мира вл. 1 г. о. Чехов;
  • ферма по улице Мичурина, дом № 77 в Старой Купавне Богородского г. о.;
  • ферма в поселке Псарьки Богородского городского округа;
  • ферма в селе Городец городского округа Коломна;
  • экоферма в деревне Венюково. вл. № 10, стр. 1. о. Чехов;
  • СПК «Ромашка», деревня Большие Жеребцы в г. о. Щелково;

Как отмечают Курбан-байрам в мире

В Турции Курбан-байрам очень любят и ждут, его отмечают жители по всей стране. Обычно, празднование там проходит на протяжение четырех дней.

В Саудовской Аравии, где Курбан-байрам тесно связан с хаджем, верующие осуществляют обряды вокруг Каабы. Также в стране принято ходить на мост Джамарат — место, где, согласно преданию, пророк Ибрагим кидал камни в дьявола.

В Казахстане праздник отмечают с традиционным жертвоприношением. Курбан-байрам — символ благодарности за благословение и напоминание о подвиге пророка Ибрагима. Важной частью праздника является благотворительность, которая обращает внимание на важность помощи тем, кто в этом нуждается.

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