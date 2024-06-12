Андрей Воробьёв поздравил сограждан с Днем России: главное богатство Подмосковья — люди

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил всех граждан с Днем России. Поздравление опубликовано в его Telegram-канале.
Губернатор отметил, что Московская область является неотъемлемой частью большой страны. Он подчеркнул, в Подмосковье реализуется множество масштабных проектов: строительство дорог, обновление общественного транспорта, благоустройство территорий и улучшение различных сфер жизни общества.
Воробьёв добавил, что главное богатство региона заключается в людях. Глава Подмосковья также пожелал согражданам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Напомним, ежегодно День России отмечается 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные прямые выборы президента.
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Воробьёв добавил, что главное богатство региона заключается в людях. Глава Подмосковья также пожелал согражданам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.
Напомним, ежегодно День России отмечается 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные прямые выборы президента.
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Екатерина Коршунова