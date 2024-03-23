Путин провел встречу с Голиковой, Мурашко и Воробьевым из-за теракта в «Крокусе»

Число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» уже насчитывает 60 человек, и может в дальнейшем увеличиться ещё. Об этом заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, рассказавшая о ходе проведения следственных действий.

По её словам, следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают осматривать тела погибших. С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.



