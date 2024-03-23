Путин провел встречу с Голиковой, Мурашко и Воробьевым из-за теракта в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего вечером 22 марта теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл», и уже провел по этому поводу встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, вице-премьером российского правительства Татьяной Голиковой и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Как сообщает пресс-служба Кремля, все они доложили главе государства о мерах помощи пострадавшим (таковых насчитывается уже 147 человек).
Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).
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