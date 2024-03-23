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Путин провел встречу с Голиковой, Мурашко и Воробьевым из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 03:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в курсе произошедшего вечером 22 марта теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл», и уже провел по этому поводу встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, вице-премьером российского правительства Татьяной Голиковой и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Как сообщает пресс-служба Кремля, все они доложили главе государства о мерах помощи пострадавшим (таковых насчитывается уже 147 человек).

Заслушал президент также доклады о ходе расследования произошедшего в «Крокусе» от глав ФСБ (Александр Бортников), МВД (Владимир Колокольцев), СК (Александр Бастрыкин) и Росгвардии (Виктор Золотов). А глава МЧС Александр Куренков доложил Путину о мерах, принятых для спасения людей и оказания всей возможной помощи пострадавшим при теракте.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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Воробьёв доложил Путину из оперативного штаба о ситуации вокруг «Крокуса»
23 марта 2024, 04:17

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв прямо из оперативного штаба доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что предпринимается для помощи пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», о работе врачей и об усилиях спасателей. Об этом сам глава региона рассказал в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава государства встретился с Воробьёвым, а также главой Минздрава Мурашко и зампредом российского кабинета министров Голиковой — при этом формат встречи не уточнялся. Все трое доложили главе государства о мерах помощи пострадавшим (таковых насчитывается уже 147 человек).

Заслушал президент также доклады о ходе расследования произошедшего в «Крокусе» от глав ФСБ (Александр Бортников), МВД (Владимир Колокольцев), СК (Александр Бастрыкин) и Росгвардии (Виктор Золотов). А глава МЧС Александр Куренков доложил Путину о мерах, принятых для спасения людей и оказания всей возможной помощи пострадавшим при теракте.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#андрей воробьёв
#владимир путин
#московская область
#теракт
#красногорск
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Путин пожелал пострадавшим в ходе теракта в «Крокусе» выздоровления
Путин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим из-за теракта в Красногорске
23 марта 2024, 04:06

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прокомментировал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, передает РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера страны Татьяну Голикову.
Голикова отметила, что вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко она доложила Путину о состоянии здоровья пострадавших.

«Президент пожелал всем выздоровления и благодарность врачам», – поделилась она по итогам визита в НИИ имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что президент России провел встречу с Голиковой, Мурашко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#владимир путин
#андрей воробьёв
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#губернатор
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СКР: Число жертв теракта в «Крокусе» уже достигло 60 человек, и может вырасти ещё
23 марта 2024, 04:03

Число жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» уже насчитывает 60 человек, и может в дальнейшем увеличиться ещё. Об этом заявила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, рассказавшая о ходе проведения следственных действий.
По её словам, следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают осматривать тела погибших. С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.



Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По самой свежей информации, более 60 человек погибли и 147 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (ст. 205 УК РФ).

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#фсб
#мвд
#расследование
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«Пассажиры могут вернуть билеты без сборов»: РЖД – о поездках после теракта
РЖД: До 26 марта пассажиры могут вернуть билеты без сборов
23 марта 2024, 03:13

Фото: iStock/Rawpixel

Российские железные дороги (РЖД) разрешили пассажирам бесплатно возвращать билеты на поезд из-за теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщается в Telegram-канале компании.
«До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов», – уточнили в РЖД.

Они добавили, что это можно сделать на их веб-сайте, в мобильном приложении и в междугородних билетных кассах.

Ранее Министерство транспорта России установило, что на транспортных объектах действует максимальный третий уровень безопасности. Уточняется, что транспортные организации усилили сотрудничество с правоохранительными органами.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#теракт
#красногорск
#московская область
#россия
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«Американцы не хотят гибели людей»: Посольство США – о предупреждениях о терактах
Посольство США: Предупреждение о терактах связано с нежеланием гибели людей
23 марта 2024, 02:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Посольство США заявило, что предупреждение о теракте в Москве было выпущено, потому что американцы не хотели смерти невинных граждан , сообщает РБК.
На вопрос, был ли теракт в «Крокус Сити Холле» связан с предупреждением посольства от 7 марта об угрозе теракта в Москве, они ответили, что, как правило, не комментируют вопросы, связанные с разведкой.

«Мы все еще собираем информацию о сегодняшнем нападении», – отметил дипломат.

Дипломатическая миссия добавила, что правительство США поддерживает каналы связи с российскими официальными лицами для обмена важной информацией по вопросам безопасности.

Ранее Белому дому не удалось отследить связь между терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» и заявлениями посольства США от 7 марта.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#дипломат
#сша
#россия
#теракт
#красногорск
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Голикова: Практически все тяжелые пострадавшие прооперированы
23 марта 2024, 02:14

Фото: сайт Кремля

Практически все операции госпитализированным после теракта в «Крокусе» уже проведены, тяжелые пострадавшие переведены в реанимации, сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.




По словам вице-премьера, пострадавшим продолжают оказывать медпомощь согласно всем необходимым стандартам.

Кроме того, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил в беседе с РИА Новости, что после теракта в подмосковном Красногорске были госпитализированы 115 человек, из них пятеро детей. Более 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

Также министр рассказал, что в тяжёлом состоянии находятся более 60 взрослых пациентов, которые пострадали в «Крокусе», и один ребёнок. При этом, как заявил Мурашко, запасов донорской крови для пострадавших в теракте достаточно.

Ранее заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыли в Федеральный центр медицины катастроф, чтобы координировать оказание медпомощи пострадавшим при теракте.

Напомним, что вечером в пятницу, 22 марта, ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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Число пострадавших от теракта выросло до 145 человек, включая семерых детей
Мурашко и Голикова прибыли в центр медицины катастроф
#татьяна голикова
#михаил мурашко
#пострадавший
#теракт
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Дептранс Москвы заявил, что все ограничения движения в районе «Крокуса» сняты
23 марта 2024, 01:11

Фото: iStock/AlexWang_AU

В Дептрансе Москвы заявили, что все ограничения на движение в районе «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошёл теракт, сняты. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#ограничение движения
#дептранс москвы
#подмосковье
#теракт
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Число пострадавших от теракта выросло до 145 человек, включая семерых детей
Минздрав МО: В теракте в «Крокусе» пострадали 145 человек, среди них 7 детей
23 марта 2024, 01:04

Минздрав Московской области опубликовал официальный список пострадавших во время теракта в подмосковном Красногорске в здании концертного зала «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта 2024 года. Согласно ему, число пострадавших составило 145 человек, среди которых семеро детей.




33 человека были госпитализированы в больницу в Московской области после теракта, среди них есть и один ребёнок.

Напомним, что в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#пострадавший
#теракт
#красногорск
#минздрав мо
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МИД Австрии назвал шокирующим теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 00:36

Фото: iStock/yuelan

Министерство иностранных дел Австрии заявило, что шокировано ужасными новостями из России и выразило соболезнования семьям погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
На данный момент более 20 стран осудили теракт в подмосковном «Крокусе». В частности, такие заявления сделали США, Германия, Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Греция, Турция, Беларусь, Кыргызстан, Пакистан, Иран, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Куба, Казахстан, Палестина, Венесуэла, Армения и Азербайджан, ОАЭ, Таджикистан, Испания, Сирия. Также заявления выпустили ООН и Евросоюз.

«Мы, конечно, осуждаем терроризм в любом проявлении», – заявил, в частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский.

А во внешнеполитическом ведомстве Германии назвали «ужасными» кадры произошедшего и призвали быстро провести расследование атаки.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил о том, что призывы посольств США и Великобритании не посещать своим гражданам ТЦ в Москве, свидетельствуют о том, что их спецслужбы располагали информацией о возможных терактах.

В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#мид
#австрия
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#московская область
#красногорск
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