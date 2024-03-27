Путин раскрыл, что придаёт россиянам силу в трагические и переломные моменты

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что в переломные моменты народу придаёт сил культура. Об этом он сказал в ходе встречи с работниками культуры Тверской области.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме сообщила, что национальный проект «Культура» будет продлён до 2030 года. В рамках этого проекта с 2022 по 2023 годы было отремонтировано 274 здания детских художественных школ. Ещё 610 школ искусств и училищ получили новое оборудования и музыкальные инструменты.
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Анастасия Чинкова