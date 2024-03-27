Путин заявил, что у России нет недружественных стран

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных государств, есть недружественные элиты этих государств. Об этом Путин сообщил на встрече с работниками культуры Тверской области.
Ранее российский лидер заявил, что у России есть множество союзников даже в недружественных странах. Он отметил, что у РФ появляется все больше сторонников во всем мире. Особенно он отметил сферу традиционных ценностей.
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