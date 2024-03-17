Путин распорядился о бесплатном проезде для транспорта с гумпомощью в зону СВО

Фото: iStock/Halfpoint
Президент России Владимир Путин дал поручение сделать проезд по платным дорогам бесплатным для транспорта, который осуществляет доставку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что в случае необходимости правительство должно принять меры по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.
Читайте также:
Подмосковные волонтеры доставили гумпомощь в Дом милосердия на Донбассе
В Госдуме призвали вычислить и наказать тех, кто выбросил гумпомощь на свалку в ДНР
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Артем Кузьмин