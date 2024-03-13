Подмосковные волонтеры доставили гумпомощь в Дом милосердия на Донбассе

Фото: Хавива Фонина
Волонтёры Подмосковья привезли продукты в Дом милосердия на Донбассе. Об этом сообщил корреспондент.
В Дом милосердия города Мариуполя участники волонтерского движения «Zа нами Победа» доставили продукты, матрасы и постельное белье. Приют расположен в храме Царственных Страстотерпцев.
В храме помощь оказывают людям с ОВЗ и жителям Донбасса, которые лишились крова из-за обстрелов.
Стоит отметить, что волонтеры на постоянной основе оказывают помощь храму, в особенности в восстановление документов и доставкой продуктов, а также средств первой необходимости.
Кроме этого, настоятель добавил, что в скором времени планирует организовывать культурные программы для тех, кто проживает в Доме милосердия.
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В храме помощь оказывают людям с ОВЗ и жителям Донбасса, которые лишились крова из-за обстрелов.
«Прихожане храма Петра и Павла из Москвы и общественники Подмосковья собирают вещи, мебель, продукты, и мы передаём всё, что привезли волонтёры к нам в Мариуполь. В Доме милосердия сейчас находятся 18 жителей Донбасса. Среди них есть люди, которые остались без ног, лишились зрения. Состав приюта меняется: кто-то получает разовую помощь и уходит, поступают новые люди, которые нуждаются в поддержке», — поделился настоятель храма Отец Игорь.
Стоит отметить, что волонтеры на постоянной основе оказывают помощь храму, в особенности в восстановление документов и доставкой продуктов, а также средств первой необходимости.
Кроме этого, настоятель добавил, что в скором времени планирует организовывать культурные программы для тех, кто проживает в Доме милосердия.
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Мира Полтева