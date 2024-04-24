Путин рассказал о росте мощности БАМа за последние 12 лет

Фото: сайт Кремля
За последние 12 лет пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) выросла втрое. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в честь 50-летия БАМа.
По словам главы государства, в текущем году провозная способность магистрали составила порядка 42 миллионов тонн. В настоящее время объём грузовых перевозок продолжает расти.
Путин подчеркнул, что в планах на ближайшие 10 лет достичь мощности Восточного полигона, объединяющего БАМ и Транссибирскую магистраль, в размере 270 миллионов тонн в год.
Достижение таких показателей позволит более широко осваивать природных ресурсы в зоне вдоль БАМа и Транссиба. Также это поспособствует открытию промышленных комплексов, созданию современных рабочих мест и развитию социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Президент напомнил, что в этом году запускается следующий этап развития магистралей, который направлен на увеличение пропускной способности Восточного полигона железных дорог.
Читайте также:
Путин: Решение по запуску третьего этапа развития БАМа и Транссиба принято
Путин потребовал нарастить мощности Транссиба и БАМа
На Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России
Анастасия Чинкова