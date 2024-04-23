Путин: Решение по запуску третьего этапа развития БАМа и Транссиба принято

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Решение о запуске третьего этапа развития БАМа и Транссиба в текущем году уже принято, а необходимые документы утверждены правительством. Об этом 23 апреля сообщил президента России Владимир Путин.
Он отметил, что развитие БАМа и Транссиба направленно на увеличение пропускной способности Восточного полигона железных дорог. По словам президента, стратегическое решение по этому вопросу уже принято, и соответствующие нормативные акты утверждены правительством, отмечает РИА Новости.
На данный момент «Российские железные дороги» активно осуществляют второй этап развития Восточного полигона, включающего в себя БАМ и Транссиб, общей стоимостью в 1,1 триллиона рублей.
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