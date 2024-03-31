На Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России

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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что строительство железной дороги в новые регионы РФ может стать возможной проблемой для Киева. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает РИА Новости.
«Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — считает глава ГУР.Как утверждает Буданов*, у военной разведки Украины имеется опыт, который поможет справиться с сухопутным участком железной дороги. В качестве примера он привёл теракт на Крымском мосту в 2022 году.
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*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Алина Юрчак