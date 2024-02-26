Путин разрешил самозапреты на выдачу кредитов, как будет работать мера и от кого защитит

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В России с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Как будет работать мера, и как она обезопасит от мошенников, читайте в материале «Радио 1».
Путин подписал закон о самозапрете на выдачу кредитов
В соответствии с нововведением, граждане РФ будут вправе устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов с 1 марта 2025 года. Однако запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты и образовательные займы, предоставляемые в рамках государственной поддержки.
Самозапрет на кредиты: что это, как работает
Самозапрет на кредиты предполагает подачу соответствующего заявления, после которого оформление кредита или микрозайма станут невозможными. Запрет будет действовать до тех пор, пока не поступит соответствующее обращение о снятии ограничений. Самозапрет будет накладываться на операции, которые производятся онлайн.
Как установить или снять запрет на кредит
Чтобы установить самозапрет на кредит, нужно подать соответствующее заявление через МФЦ или портал «Госуслуги». Осуществить процедуру будет возможно после 1 сентября 2025 года. Снять или вновь ввести запрет можно будет бесплатно и множество раз.
Законодатели также закрепили за кредитными и микрофинансовыми организациями обязанность запрашивать во всех кредитных бюро информацию о наличии соответствующего запрета. Если такое ограничение существует, кредит не может быть выдан.
Самостоятельно проверить удалось ли установить запрет на выдачу кредитов граждане смогут, запросив свою кредитную историю через сайт Центробанка.
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Анастасия Хохлова