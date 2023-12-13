В Госдуму внесли проект, запрещающий аборты в частных клиниках

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Текст документа опубликован в думской электронной базе.
Согласно пояснительной записке, мера направлена на то, чтобы рождаемость в стране увеличивалась за счет уменьшения случаев прерывания беременности искусственным путем.
По мнению авторов законотворческой инициативы, частные клиники не проводят с женщинами должных консультаций.
Прежде в ряде российских регионов частные клиники уже отказались от проведения процедур по прерыванию беременности.
На тему абортов ранее высказался патриарх Кирилл. Он назвал прерывание беременности национальным бедствием и заявил, что демографическая ситуация в России неудовлетворительна.
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На тему абортов ранее высказался патриарх Кирилл. Он назвал прерывание беременности национальным бедствием и заявил, что демографическая ситуация в России неудовлетворительна.
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Анастасия Крестьянова