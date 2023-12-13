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В Госдуму внесли проект, запрещающий аборты в частных клиниках

13 декабря 2023, 17:29
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Текст документа опубликован в думской электронной базе.
Согласно пояснительной записке, мера направлена на то, чтобы рождаемость в стране увеличивалась за счет уменьшения случаев прерывания беременности искусственным путем.

По мнению авторов законотворческой инициативы, частные клиники не проводят с женщинами должных консультаций.


Прежде в ряде российских регионов частные клиники уже отказались от проведения процедур по прерыванию беременности.

На тему абортов ранее высказался патриарх Кирилл. Он назвал прерывание беременности национальным бедствием и заявил, что демографическая ситуация в России неудовлетворительна.

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#рождаемость
#рф
#дети
#аборт
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В России могут запретить продажу книг Акунина после его слов об ударах по Крыму
В ГД призвали запретить продажу книг Акунина после его слов об ударах по Крыму
13 декабря 2023, 17:56

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает необходимым запретить публиковать и продавать книги писателя Бориса Акунина после того, как он заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий.
«Нужно запретить ему публиковаться в России, прекратить продажу его книг. У нас нет уверенности, что за счет своих средств он не финансирует Вооруженные силы Украины (ВСУ). Компетентные органы должны заняться этим вопросом», — цитирует «Лента.ру» Драпенко.
Напомним, российский писатель Борис Акунин заявил, что атаки ВСУ на Крым и другие регионы России не вызывают у него претензий. Об этом он рассказал в ходе беседы с пранкерам Вованом и Лексусом. Запись разговора размещена в телеграм-канале пранкеров.

Депутат подчеркнула, что подобные высказывания писателя попадают под статью о нарушении территориальной целостности государства.

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Певцов выразил соболезнования в связи со смертью писателя Константинова
13 декабря 2023, 17:55

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актёр Дмитрий Певцов, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Бандитский Петербург», автором которого являлся писатель Андрей Константинов, выразил соболезнования в связи с его смертью.
Певцов отметил, что Константинов был весьма талантливым человеком.

«Мы с Андреем не сильно общались, никогда не дружили домами. Конечно, царствие небесное. Жалко талантливого человека. Он стал автором романа, который превратился в фильм и стал бестселлером. Жаль, что такие талантливые люди нас покидают. Очень жалко», — поделился в беседе с Газета.ру Певцов.

Андрей Константинов скончался рано утром 13 декабря 2023 года у себя в квартире. Известно, что в последний год писатель тяжело и неизлечимо болел. Ему было 60 лет.

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В Подмосковье возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав
13 декабря 2023, 17:55

Фото: Istockphoto / Apriori1

Во всех подмосковных подразделениях в полном объёме возобновили оказание госуслуг по линии Госавтоинспекции. Об этом информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Регистрационные действия с транспортом и водительскими удостоверениями проводятся. Технические неполадки устранены», – говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе предупредили, что из-за технического сбоя в работе информационных ресурсов в Московской области пришлось приостановить регистрацию автомобилей и выдачу прав. Специалисты проводили работы по устранению последствий сбоя. 
 
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В Волгограде задержали нервного пассажира, который закурил во время посадки самолёта
SHOT: В Волгограде задержали пассажира, закурившего во время посадки самолёта
13 декабря 2023, 17:36

Фото: iStock/Diy1

В Волгограде задержали крайне нервного пассажира, который начал курить во время посадки самолёта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что самолёт авиакомпании «S7 Airlines» выполнял рейс из Новосибирска с 69 пассажирами на борту. Самолет уже шел на посадку, как вдруг один из пассажиров прямо на борту достал сигарету и закурил.

После приземления в Волгограде его встречали сотрудники полиции, которые доставили его в местное отделение, где ему пришлось трактовать свой поступок.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре. Кондратьев отметил, что решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта, который состоится в пятницу, 15 декабря. 

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Черданцев: «Я на хейтеров не обращаю внимания»
13 декабря 2023, 17:08

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отметил, что не обращает никакого внимания на негатив людей в свою в интернете, а также на реакцию хейтеров общественности на его работу и события, которые происходит в его жизни.
«Я на этих людей, хейтеров, не обращаю внимания. Их — нет. Реакция подписчика, пользователя интернета — это же просто кнопка. Что и кто за ней скрывается, мы не знаем. Этот же человек может подойти ко мне, сфотографироваться. Обращать внимание на лайки и дизлайки в интернете я давно перестал. Это всего лишь интернет», — прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Черданцев.

До этого комментатор «Матч ТВ»Георгий Черданцев получил телевизионную премию «ТЭФИ» как «лучший спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».

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#журналист
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Дорожные службы устранили аварийные ямы на региональных дорогах Подмосковья
13 декабря 2023, 17:02

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы провели ямочный ремонт в 5 городских округах. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы было проведен в ходе мониторинга дорожной сети специалистами Мосавтодора

«Дефекты дорожного покрытия устранили в Можайском городском округе в селе Борисово на ул. Мира, на территории городского округа Истра в селе Онуфриево на ул. Молодёжной, в Красногорске в деревне Сабурово на ул. Центральной, в Коломне на ул. Щуровской, а также в Богородском городском округе в коттеджном посёлке Родничок на ул. Мира», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что дефекты на дорожном покрытия становятся угрозой для всех участников дорожного движения. В результате ям на дороге повышается риск возникновения аварийных ситуаций,из-за выезда транспортных средств на встречную полосу или потерей контроля над автомобилем.

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В Петербурге задержали зампредседателя комитета по транспорту Шмидта
13 декабря 2023, 17:01

Фото: istock / ronstik

Экс-глава компании «Метрострой Северной столицы», заместитель председателя городского комитета по транспорту Владимир Шмидт задержан правоохранителями. Об этом сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.
В пресс-службе комитета по транспорту сообщили журналистам, что задержание главы компании, специализирующейся на строительстве метро, не связано с работой Шмидта в комитете.

Прежде сообщалось, что правоохранители могли заинтересоваться чиновником из-за нецелевого расходования средств при строительстве станции «Пулковская». Однако должность руководителя организации Шмидт покинул в 2022 году. 

Прежде сообщалось, что по подозрению в совершении коррупционных преступлений, был задержан глава администрации Троицка. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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#компании
#финансы
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Продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет в Москве 16 декабря
13 декабря 2023, 16:31

Фото: iStock/Minerva Studio

Продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Все собранные продукты будут переданы одиноким пенсионерам и детям, которые воспитываются в малоимущих семьях.
Присоединиться к участию в мероприятии можно будет 16 декабря с 14:00 до 18:00 в любом магазине сети «Пятёрочка» в пределах МКАД. 

Для того, чтобы оказать помощь нуждающимся, нужно приобрести в магазине сети хотя бы один продукт из списка рекомендованных товаров. Покупку нужно передать волонтеру в закассовой зоне. В перечень входят продукты с длительным сроком годности. 
 
Товары, которые будут собраны в рамках марафона, отправятся на склады, где будут расфасованы, упакованы и переданы семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и пенсионерам. Продукты доставят в несколько российских регионов. 

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#пенсионеры
#дети
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Российские учёные разработали сверхчувствительный «компьютерный нос»
13 декабря 2023, 16:17

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Учёные Южного федерального университета создали биогибридный «компьютерный нос». Новая разработка по чувствительности превосходит аналоги в миллионы раз.
Сверхчувствительная система создана на основе животного, в обонятельную луковицу которого имплантирована матрица электродов, передает «Журнал аналитической химии». Кроме того, такой био-компьютерный комплекс включает усилитель биологических сигналов, аналого-цифровой преобразователь и специальное программное обеспечение на основе большого набора нейросетей.

По словам разработчиков, их изобретение предназначено для применения в системах безопасности. Она отличается низкой себестоимостью, высокой производительностью и скоростью работы. По словам учёных, разработку нельзя обмануть, как обычное тренированное животное, замаскировав запрещенное вещество с помощью резких запахов. В настоящее время лабораторные опыты закончены и проводятся полевые испытания новой системы.

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