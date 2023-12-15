Волынец призвала освободить многодетные семьи от уплаты ЖКУ

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Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг, при этом определив социальный норматив в квадратных метрах на каждого жильца.
Она отметила, что такая мера направлена на уравнивание применения мер социальной поддержки многодетных семей вне зависимости от места их проживания, поскольку сейчас такая соцпомощь по стране всё-таки различается.
Ранее Ирина Волынец предлагала создать «Суворовскую карту» для занятия молодёжи спортом.
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«Для поддержки рождаемости и повышения статуса многодетных семей поддержать данную инициативу и разработать соответствующий законопроект», — приводит RT текст обращения Волынец на имя первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой.
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Мелисса Тимофеева