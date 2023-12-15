Волынец призвала освободить многодетные семьи от уплаты ЖКУ

В будущем году россияне будут избирать главу государства. Прежде Совет Федерации утвердил дату проведения голосования. Редакция «Радио 1» расскажет, как будет проходить выборный процесс, известны ли кандидаты, будет ли баллотироваться на выборы действующий президент России, и какой прогноз по выборам в России дал при жизни Владимир Жириновский.