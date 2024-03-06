РИА Новости: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Сочи

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, передает РИА Новости.
В рамках визита Гросси состоится ряд встреч на высоком уровне, а также запланированы рабочие консультации по вопросам безопасности Запорожской АЭС. Об этом ранее сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
При этом не исключены переговоры главы МАГАТЭ с президентом Владимиром Путиным, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Атаки на ЗАЭС могут привести к техногенной катастрофе, при которой пострадает вся Европа. МАГАТЭ не раз заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг станции.
Ранее Рафаэль Гросси заявил, что потенциальная опасность крупной ядерной аварии на ЗАЭС до сих пор сохраняется. Во время своего брифинга в Совете безопасности ООН гендиректор МАГАТЭ указал, что тенденцию на улучшение обстановки вокруг и внутри ядерного объекта «трудно увидеть даже при всём старании».
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При этом не исключены переговоры главы МАГАТЭ с президентом Владимиром Путиным, что подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Рафаэль Гросси заявил, что потенциальная опасность крупной ядерной аварии на ЗАЭС до сих пор сохраняется. Во время своего брифинга в Совете безопасности ООН гендиректор МАГАТЭ указал, что тенденцию на улучшение обстановки вокруг и внутри ядерного объекта «трудно увидеть даже при всём старании».
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Артем Путинцев