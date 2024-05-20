Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне гражданам

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок уведомления уполномоченных органов для выезда за границы россиян, которые имеют допуск к государственной тайне. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь граждане, допущенные к гостайне, обязаны будут докладывать о планах покинуть пределы государства Федеральной службе безопасности и СВР.
Стоит отметить, что данная мера дополнит законодательный акт, утверждённый ранее. В нём сказано о том, что некоторые лица обязаны будут передавать спецслужбам информацию о собственных зарубежных поездках.
Таким образом допущенные к гостайне сенаторы, депутаты Государственной Думы или региональных законодательных собраний, судьи, главы муниципалитетов и адвокаты, которые обладают совершенно секретными сведениями, должны сообщить о своих планах ФСБ и СВР за месяц до поездки.
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Стоит отметить, что данная мера дополнит законодательный акт, утверждённый ранее. В нём сказано о том, что некоторые лица обязаны будут передавать спецслужбам информацию о собственных зарубежных поездках.
Таким образом допущенные к гостайне сенаторы, депутаты Государственной Думы или региональных законодательных собраний, судьи, главы муниципалитетов и адвокаты, которые обладают совершенно секретными сведениями, должны сообщить о своих планах ФСБ и СВР за месяц до поездки.
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Алина Юрчак