Биолог Татаренко раскрыла, какие собаки сложнее всего поддаются дрессуре

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Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что сложнее всего дрессировать собак охотничьих пород.
Также сложности могут возникнуть с собаками охранных пород.
Ранее Марина Татаренко отмечала, что наиболее доброй и послушной породой является лабрадор.
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«Хуже всего дрессировке поддаются собаки охотничьих и охранных пород из-за слишком сильно развитых соответствующих инстинктов. Особенно это касается гончих. Тот же бладхаунд, если кого-то увидел на улице или учуял, он не слышит запретительные команды. То же касается борзых или такс. Последние теряют контроль, например, при виде кошки», — пояснила в беседе с NEWS.ru Татаренко.
Ранее Марина Татаренко отмечала, что наиболее доброй и послушной породой является лабрадор.
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Мелисса Тимофеева