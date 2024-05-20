Названы дни проведения «Последних звонков» в подмосковных школах

Фото: пресс-служба Минобразования МО
«Последние звонки» для выпускников Московской области прозвенят 24 и 25 мая. Ожидается, что в них примут участие 127 тыс. школьников, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«В этом году последний звонок прозвенит для 127 тыс. наших выпускников. Более 33 тыс. ребят заканчивают 11 класс, а из девятого класса выпускаются около 94 тыс. школьников», – цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Илью Бронштейна.В ведомстве добавили, что всего муниципалитетах запланировано более 2 тыс. торжественных мероприятий.
Ранее сообщалось, что первые экзамены у девятиклассников пройдут 21 мая – они сдадут ОГЭ по иностранным языкам. 11-классники придут на первые ЕГЭ по литературе, географии и химии 23 мая.
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Лора Луганская