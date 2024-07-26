Путин утвердил сроки и порядок начала работы Национального центра «Россия»

Фото: Артём Геодакян/ТАСС
Российский лидер Владимир Путин утвердил Перечень поручений о порядке и сроках начала работы Национального центра «Россия» по итогам встречи с сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума «Россия». Документ доступен на сайте Кремля.
Уточняется, что план мероприятий по строительству должен быть предоставлен до 1 октября текущего года. На сайте Кремля указывается, что первым мероприятием, которое проведут в центре, станет Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее». Его участники предложат образ будущего России.
Национальный центр «Россия» будет демонстрировать достижения нашей страны в различных отраслях на ключевых международных мероприятиях. Примечательно, что в российских регионах рекомендовано создать филиалы данного центра.
Ранее глава российского государства Владимир Путин поручил создать просветительские материалы о выставке-форуме «Россия» для дальнейшего использования в сфере образования.
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Национальный центр «Россия» будет демонстрировать достижения нашей страны в различных отраслях на ключевых международных мероприятиях. Примечательно, что в российских регионах рекомендовано создать филиалы данного центра.
Ранее глава российского государства Владимир Путин поручил создать просветительские материалы о выставке-форуме «Россия» для дальнейшего использования в сфере образования.
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Екатерина Коршунова