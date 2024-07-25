Путин распорядился создать просветительские материалы о выставке-форуме «Россия»

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Создание просветительских материалов о выставке-форуме «Россия» для последующего использования в образовательной сфере поручил обеспечить глава государства Владимир Путин. На сайте Кремля разместили список поручений.
«Обеспечить создание просветительских материалов об опыте международной выставки-форума "Россия" и о деятельности Национального центра «Россия» в целях использования в образовательном процессе», — гласит поручение.
Доклад должен быть представлен к началу октября текущего года. Ответственными назначили премьера Михаила Мишустина, главу администрации президента Сергея Кириенко, а также руководителя «Дирекции выставки достижений XXI века» Наталью Виртуозову.
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