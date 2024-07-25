Путин поручил к осени создать план строительства национального центра «Россия»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил к осени подготовить план по строительству в Москве выставочного комплекса национального центра «Россия». Соответствующая задача опубликована в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.
«Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией «Дирекция выставки достижений «Россия» подготовить план мероприятий по строительству в городе Москве выставочного комплекса Национального центра «Россия», — говорится в документе.Данный план необходимо представить до 1 октября 2024 года. Ответственными назначили первого замглавы АП Сергея Кириенко, мэра Москвы Сергея Собянин и гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталью Виртуозову.
Создать национальный центр «Россия» Владимир Путин поручил 1 июля, чтобы сохранить наследие одноименной выставки. Президент рекомендовал правительству Москвы и Торгово-промышленной палате передать территорию и здания «Экспоцентра» в безвозмездное пользование дирекции выставки «Россия». Проектирование и возведение нового национального центра возложат на плечи организации, которую определит дирекция.
Читайте также:
Путин распорядился создать просветительские материалы о выставке-форуме «Россия»
На День России в 2025 году выходные продлятся четыре дня
В Госдуме предложили изображать на купюрах и монетах героев СВО и освобождённые города
Данил Пономарев