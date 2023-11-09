Путин: В России изменятся правила защиты граждан от долговых нагрузок

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил об изменениях в защите граждан России с долговой нагрузкой. Об этом он сказал в ходе совещания с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства поручил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову начать с вопроса о защите граждан России, столкнувшихся с большой долговой нагрузкой, и по готовности доложить ему.
Президент добавил, что все россияне должны понимать — такие действия направлены на защиту их интересов.
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«Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали», — подчеркнул Путин.
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Диана Аванесян