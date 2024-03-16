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Путин высказался о смерти Ширвиндта

Путин назвал Александра Ширвиндта легендой отечественного театра и кино
16 марта 2024, 14:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался о смерти народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Текст с обращением доступен на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Александр Ширвиндт был необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого люди искренне любили. По словам Путина, мэтр был открыт и доброжелателен ко всем.

«Поистине легенда отечественного театра и кино», — сказал российский лидер.


Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Скончался Александр Ширвиндт: карьера в театре и кино, последние годы мэтра
16 марта 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Последний из Могикан», — так называл себя великий актер и режиссер в последние годы. 15 марта легенда театра и кино Александр Ширвиндт ушёл из жизни.
«Радио 1» расскажет главные факты биографии мэтра.

Детство и юность Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Необычная фамилия досталась ему от отца Анатолия Густавовича, уроженца Пруссии. Он работал педагогом и скрипачом, а мама знаменитого мэтра Раиса Кобыливкер, окончив студию МХТ, отправилась в столичную филармонию.

Родители мечтали, что их сын продолжит семейное дело и станет музыкантом, поэтому в детские годы Ширвиндта отдали в музыкальную школу. В детстве Александр не осознавал, нравятся ли ему занятия музыкой, но при этом посещал все занятия, однако после пятого класса был отчислен с формулировкой «непригоден».

Выяснилось, что мальчику больше по душе актёрское дело. Дом семьи регулярно посещали такие легенды как Василий Качалов, Рина Зелёная, Леонид Утёсов и другие. После окончания школы он подал документы в Театральное училище им. Щукина. Ширвиндт поступил в 1950 году и был принят на актёрский курс Веры Львовой.

Театр в жизни Ширвиндта

В 1956 году он с отличием окончил театральный институт, после чего попал в труппу Театра-студии киноактёра, однако Александр пробыл там не долго.

Спустя год Ширвиндт попал в Московский театр «Ленком», где началась его знаменитая карьера. Он проработал там до 1968 года, сыграв во многих знаменитых постановках, таких как «Чайка», «104 страницы про любовь», «Опасный возраст» и других.

Фото: РИА Новости/Евгений Тиханов

В 1968 году Ширвиндт перешёл работать в театр на Малой Бронной. Его главными спектаклями на сцене театра стали «Ромео и Джульетта», «Как вам это понравится». Спустя несколько лет Александр начал трудиться в Московском театре Сатиры, где сначала он работал в качестве актёра, а после стал режиссёром.

Именно Театр сатиры стал для Ширвиндта вторым домом, в котором он до последнего выходил на сцену. Множество звездных ролей было сыграно в этот период — «Ревизор», «Горе от ума», «Безумный день».

Фото: РИА Новости/В.Полунин

По мнению многих экспертов, расцвет театра пришёлся именно на то время, когда в нём работал Александр Ширвиндт.

Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов

По этой причине ему в 2000 году предложили стать художественным руководителем, хотя он фактически был им до этого. В 2015 году Театр Сатиры стал одним из самых посещаемых — за год в нём побывали практически три миллиона зрителей.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В 2021 году Александр Анатольевич покинул пост худрука Театра Сатиры, из-за имеющихся проблем со здоровьем. На общем собрании труппы представили нового худрука Сергея Газарова, президентом был избран Ширвиндт.

Кино в жизни Ширвиндта

Дебют актёра в кино состоялся в 1956 году в комедии «Она вас любит», где мэтр сыграл эпизодическую роль. В 1967 году Ширвиндт сыграл в картине «Майор Вихрь». Одним из главных фильмов в своей карьере артист считал легендарную «Иронию судьбы, или С лёгким паром!». Режиссер Эльдар Рязанов после приглашал актёра поработать в «Вокзал для двоих» и «Забытую мелодию для флейты».

Фото: РИА Новости

Легендарный фильм «Трое в лодке, не считая собаки» не приобрел бы такую известность, если бы не знаменитое трио Ширвиндт, Державин и Миронов. Одно из последних появлений мэтра на экране произошло в картине Людмилы Гурченко «Пёстрые сумерки» в 2009 году, где он сыграл джазового пианиста.

Общественная деятельность и книги Ширвиндта


Александра Ширвиндта называли одним из самых веселых и ироничных актёров. Некоторые занимательные истории он описал в книге «Склероз, рассеянный по жизни». Когда Александру Анатольевичу было 85 лет, то он выпустил мемуары «Опережая некролог», в которых рассказал про работу с Александром Абдуловым, Олегом Табаковым и другими великими личностями.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Отметим, что именно Александр Ширвиндт стал преподавателем у таких актёров как Леонид Ярмольник, Амалия Мордвинова, Александр Олешко и других.

Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.

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#кино
#актёр
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В ГД внесут проект об ужесточении наказания за попытку срыва выборов
16 марта 2024, 11:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Государственную думу внесут законопроект об ужесточении наказания за попытку сорвать выборы.
Об это сообщила депутат ГД Яна Лантратова в беседе с RT.

Она выразила убеждение, что тех, кто пытается тем или иным путём пытается помешать голосованию на выборах, должно ожидать более суровое наказание.

«Поэтому я считаю, что нам необходимо дополнить ст. 141 УК России новыми квалифицирующими составами. Нужно ужесточить наказание для тех, кто пытается помешать проведению выборов путём поджога или иным общеопасным способом», — уточнила парламентарий.

По её мнению правонарушителей, которые действуют по заказу иностранного государства, необходимо наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Лантратова заявила, что вместе с коллегами уже готовит законопроект, который должен быть вынесен на рассмотрение в ближайшее время, чтобы будущие выборы прошли по новым правилам.

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#законопроект
#выборы
#преступление
#наказание
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Жителям Подмосковья рассказали о госрегистрации НКО и порядке предоставления документов
16 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/ilkercelik

В Московской области около 11 тысяч некоммерческих организаций. Управление министерства юстиции РФ по Московской области осуществляет полномочия по принятию решений о государственной регистрации НКО, которые расположены на территории Подмосковья, оказывает им различные виды организационной, информационной и методической помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Некоммерческие организации — это неотъемлемая часть гражданского общества. Они задействованы во многих социально-экономических процессах, а также осуществляют свою деятельность в различных сферах развития общества.

Государственная регистрация происходит в соответствии с федерацией и административным министерством юстиции РФ государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации НКО, согласно приказу министерства юстиции РФ от 26.09.2022 № 199.

При государственной регистрации некоммерческих организаций применяются единые формы документов для всех юридических лиц. Для осуществления государственной регистрации НКО в Управление Министерства юстиции РФ по Московской области необходимо представить необходимые документы, которые предусмотрены российским законодательством.

Прием и подача документов осуществляется в понедельник и среду с 14:00 до 17:00; во вторник и четверг — с 09:00 до 12:00, в пятницу — с 14:00 до 16:00 по адресу: Москва, ул. Кржижановского, дом №13, стр. 1.

Подробности можно узнать на официальном сайте управления или по указанному телефону: 8 (495) 197-64-88.

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#подмосковье
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#информация
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Запад кормил пациентов психбольницы в Мариуполе препаратами с «раковым» риском
16 марта 2024, 09:51

Фото: iStock/fizkes

Западные фармакологические компании испытывали на пациентах психбольницы №7 в Мариуполе препараты, которые могут способствовать появлению раковых клеток, об этом пишет РИА Новости.
«Речь, в частности, шла об испытании экспериментального средства SB4 для лечения ревматоидного артрита. Этот препарат подавляет действие молекул так называемого фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), играющего важную роль в работе иммунитета, и связанного с развитием воспаления в суставах», — пишет агентство, ссылаясь на документы, которые были обнаружены в подвале психиатрической больницы при её восстановлении.

К тому же, указанное выше вещество способствует развитию раковых клеток, отметили в РИА.

Уточняется, что производили препарат западные компании, а спонсором выступала южнокорейская Samsung Bioepis. Исследования на мариупольцах Запад проводил с согласия украинских чиновников. При этом, сами пациенты ничего не знали о побочных эффектах, которые могут возникнуть от проводимого «лечения».

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#рак
#онкология
#украина
#пациенты
#лекарство
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Байкальская провидица назвала дату расцвета России
Байкальская отшельница Мореходова: Россия расцветёт в 2025 году
16 марта 2024, 09:25

Фото: iStock/OleJohny

Любовь Мореходова, которая вот уже много лет одна живёт в байкальской глуши, предсказала, когда Россия придёт к расцвету. С ней побеседовал корреспондент «России 1».
Местные говорят, что у Мореходовой есть дар предвиденья. Избравшая образ жизни отшельницы женщина способна видеть будущее.

«В 2025 году будет расцвет нашей Родины и государства. И все наши республики будут связаны друг с другом. Благодаря санкциям до людей дошло, что надо трудиться, так что они нам помогли продвинуться. Мир надеялся, что мы развалимся и нас голыми ручками возьмут за горло — не получилось», — заявила она, подчеркнув, что Россию ничем не испугаешь.

Несмотря на отшельнический образ жизни, Мореходова внимательно следит за происходящим в мире. По её словам, Россия с каждым годом становится всё более сильным государством.

Она также призвала русский народ больше трудиться и рожать детей. Мореходова убеждена, что именно так удастся сделать страну сильнее и обеспечить рост экономики.

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#байкал
#экономика
#рождаемость
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На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
16 марта 2024, 06:36

Фото: iStock/ mrdoomits

На Сахалине самолет DНC-6 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время старта чартерного технического рейса, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура на своей странице в Telegram.
На борту в этот момент находились два члена экипажа. О пострадавших не сообщается.

Инцидент случился в аэропорту Ноглики. Самолет выполнял рейс по маршруту Ноглики—Сахалин.

Сахалинская транспортная прокуратура пообещала проверить соблюдение законов о безопасности полетов в зимнее время, а также оценить исполнение требований по содержанию взлетно-посадочной полосы и готовности аэропортовых служб.

Ранее сообщалось, что в США Boeing 737 авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки во время полета. Самолет летел из Сан-Франциско в Орегон. Экипаж ни о каких проблемах не сообщал. Отсутсвие детали заметила уже постполетная инспекция.

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#самолет
#прокуратура
#инцидент
#telegram
#сахалин
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Ким Чен Ын вместе с дочерью поруководил учениями десанта
16 марта 2024, 06:14

Фото: РИА Новости/ Александр Сафронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью поруководил учениями воздушно-десантных войск Корейской Народной Армии, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Чен Ын с дочерью поднялись на наблюдательный пункт, где приняли рапорт о плане учений частей ВДВ и поруководили учениями. Понаблюдав за военнослужащими в бинокль они спустились вниз, чтобы поприветствовать их и посмотреть на стрельбы вблизи.

В свите Ким Чен Ына можно было также заметить секретаря Центрального комитета партии и зампред Центральной военной комиссии партии Пак Чон Чхона. На месте их встретили командиры КНА, среди которых были северокорейский министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба КНА Ли Ён Гиль.

Цель учений заключалась в проверке готовности воздушных десантников к мобилизации в различных оперативных поводах в неожиданной ситуации военного времени. Были оценены их практические навыки, примененные к соответствующим способам ведения различных боевых действий.

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#военные
#учения
#министр
#лидер
#солдаты
#кндр
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Суд приговорил убийцу разработчика вакцины «Спутник V» к 14 годам колонии
16 марта 2024, 05:51

Фото: iStock/ BrianAJackson

Суд в Москве приговорил Алексея Змановского, убийцу cтаршего наyчного coтрудника Нациoнальнoгo иccледoватeльскoгo цeнтра эпидeмиoлoгии и микрoбиoлoгии имeни Гамалeи Андрeя Бoтикова к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Помимо обвинения по статье «Убийство», подсудимого также признали виновным в двух эпизодах по статье «Кража». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 80 тыс. руб.

В суде отметили, что была учтена предыдущая судимость Змановского за другое преступление, в результате которой он был приговорен тогда к ограничению свободы.

По данным следствия, в марте 2023 года в московской квартире 29-летний Змановский во время ссоры задушил ремнем 47-летнего Ботикова и скрылся. В правоохранительных органах утверждают, что убийство совершено на бытовой почве.

Ботиков являлся одним из разработчиков вакцины «Спутник V» от коронавируса.

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В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
16 марта 2024, 05:16

Фото: iStock/ Harry Wedzinga

Ракетную опасность объявили в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом сообщило в Telegram-канале Главное управление МЧС по региону.
«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 16 марта уже сообщалось о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, а затем на всей территории региона. Прошлый сигнал тревоги длился на протяжении почти 2,5 ч. Когда его его отменили, глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе. Беспилотник врезался в движущуюся машину в селе Глотово Грайворонского округа. В результате взрыва автомобиль загорелся, и находившиеся в нем пять человек пострадали.

Также в ночь на субботу опасность атаки беспилотников объявляли в Курской области. За это время над регионом сбили три украинских БПЛА.

Режим был введен еще в Воронежской области. Там о каких-либо происшествиях не сообщалось.

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#Вячеслав Гладков
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