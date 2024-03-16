Путин высказался о смерти Ширвиндта

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин высказался о смерти народного артиста России, театрального режиссера и президента Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта. Текст с обращением доступен на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Александр Ширвиндт был необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого люди искренне любили. По словам Путина, мэтр был открыт и доброжелателен ко всем.
Напомним, Александр Ширвиндт скончался на 90-м году жизни. О его смерти сообщил актёр Сергей Газаров. Предварительной причиной смерти названа проблема с сердцем. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве.
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«Поистине легенда отечественного театра и кино», — сказал российский лидер.
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Екатерина Коршунова