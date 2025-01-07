Путин вновь встретил Рождество в одном из российских храмов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в Кремле.
Он прибыл туда ближе к полуночи, поставил свечи, перекрестился и оставался на службе вместе с другими прихожанами. Президент был одет в пальто и костюм, но без галстука.
Путин регулярно отмечает Рождество в храмах. С 2000 года он четырежды проводил праздник в Санкт-Петербурге, трижды — в Тверской области, а в Москве это уже его четвертое рождественское богослужение.
Храм Георгия Победоносца, где он находился в этот раз, является памятником Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие приурочили к 50-летию Победы, а освящение совершил патриарх Алексий II в мае 1995 года.
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«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в рождественском поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Путин регулярно отмечает Рождество в храмах. С 2000 года он четырежды проводил праздник в Санкт-Петербурге, трижды — в Тверской области, а в Москве это уже его четвертое рождественское богослужение.
Храм Георгия Победоносца, где он находился в этот раз, является памятником Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие приурочили к 50-летию Победы, а освящение совершил патриарх Алексий II в мае 1995 года.
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Мария Моисеева