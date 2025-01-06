SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали

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В жилой пятиэтажке на улице Луначарского в Петрозаводске произошёл взрыв бытового газа, сообщает SHOT. Инцидент произошёл около 22:15. По предварительным данным, пострадали три человека.
На месте происшествия работают экстренные службы и несколько бригад скорой помощи, передает МЧС Карелии. Несущие конструкции дома остались целы.
Очевидцы рассказали, что взрыв прогремел на одном из верхних этажей. В результате в одной из квартир выбило окна, а также вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали пострадавших из повреждённого подъезда и передали их медикам.
Работы на месте ЧП продолжаются. Экстренные службы пока уточняют причины взрыва и состояние пострадавших.
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Очевидцы рассказали, что взрыв прогремел на одном из верхних этажей. В результате в одной из квартир выбило окна, а также вспыхнул пожар. Спасатели эвакуировали пострадавших из повреждённого подъезда и передали их медикам.
Работы на месте ЧП продолжаются. Экстренные службы пока уточняют причины взрыва и состояние пострадавших.
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Мария Моисеева