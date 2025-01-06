Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что искренне презирает русский народ. Он объяснил это своей позицией по отношению к началу СВО, которая, по его словам, была «оправдана» защитой русского языка.
Несмотря на то что президент Украины «прекрасно» владеет русским, он отказался проводить интервью на этом языке, сославшись на свои убеждения и нежелание давать дополнительные аргументы Москве.
Зеленский также подчеркнул, что на Украине якобы никто не запрещает русскоязычное общение.
Ранее в том же интервью Зеленский предложил использовать замороженные российские активы для закупки вооружений для Украины. Он также выразил недовольство поздней реакцией Запада на начало спецоперации и недостаточную помощь Киеву, что сопровождалось нецензурной критикой в адрес западных стран.
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«Поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», — объяснил Зеленский.
Зеленский также подчеркнул, что на Украине якобы никто не запрещает русскоязычное общение.
«У нас есть люди, которые говорят по-русски», — подчеркнул он.Однако видно, что на фоне его заявлений продолжает разворачиваться русофобская политика. Закон «О деколонизации топонимов», вступивший в силу в 2023 году, обязывает переименовывать населённые пункты и улицы, связанные с Россией и советским периодом. Этот процесс начался ещё в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.
Ранее в том же интервью Зеленский предложил использовать замороженные российские активы для закупки вооружений для Украины. Он также выразил недовольство поздней реакцией Запада на начало спецоперации и недостаточную помощь Киеву, что сопровождалось нецензурной критикой в адрес западных стран.
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Мария Моисеева