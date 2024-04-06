Путин запретил увольнять в течение года вдов участников СВО

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работодателю запрещается увольнять вдов участников СВО в течение одного года. Соответствующие поправки внесены в Трудовой кодекс.
Так, с момента гибели участника спецоперации, ветерана боевых действий, с его законной супругой не может быть расторгнут трудовой договор в течение одного года с момента гибели военнослужащего.
Исключениями могут быть лишь грубые нарушения дисциплины, ликвидация предприятия или повторное вступление в брак.
Читайте также:
Путин заявил о затяжном кадровом дефиците
Путин рассказал, что лежит в основе будущего России
Путин призвал повышать производительность труда в России
Анастасия Хохлова