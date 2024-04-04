Путин рассказал, что лежит в основе будущего России

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет меняться, однако сохранение идентичности является основой будущего страны. Об этом Путин сообщил во время во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
Глава государства также отметил, что вместе с Россией будут меняться и ее граждане.
Ранее российский лидер сообщил, что в стране происходит момент мощной консолидации российского общества. Он подчеркнул, что РФ переживает нелегкие времена, однако сейчас наступило время мощной консолидации, желания укрепить духовные основы и создать условия для развития экономики.
Затрагивая сферу общества, Путин также упомянул, что на сегодняшний день в РФ фактически нет безработицы. В ближайшие годы данное явление также не грозит россиянам.
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Ранее российский лидер сообщил, что в стране происходит момент мощной консолидации российского общества. Он подчеркнул, что РФ переживает нелегкие времена, однако сейчас наступило время мощной консолидации, желания укрепить духовные основы и создать условия для развития экономики.
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Екатерина Коршунова