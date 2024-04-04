Путин призвал повышать производительность труда в России

Фото: сайт Кремля
У России в настоящее время есть два пути: или повышать производительность труда, или завозить рабочую силу из-за рубежа. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов РФ.
Также Путин раскрыл, почему Россия вынуждена защищать себя и свои интересы вооружённым путём. По его словам, страну поставили в такие условия, при которых она была вынуждена взяться за оружие.
Читайте также:
Путин дал МВД установки по миграционной политике после теракта в «Крокусе»
Путин: в России сейчас нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит
Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах
Анастасия Чинкова